В Атырау погиб ребенок, упав в шахту лифта
Один ребенок погиб, еще один доставлен в реанимационное отделение.
Фото : Motor.kz22 мая 2018, 01:36
В Атырау в результате ЧП погиб ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По предварительной информации, дети попали в шахту неработающего грузового лифта в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Алмагуль. Один ребенок погиб, еще один доставлен в реанимационное отделение областной больницы», - сообщили в ДЧС Атырауской области.
Как пояснили в ведомстве, информация предварительная. В настоящее время сотрудники ДЧС находятся на месте ЧП.
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