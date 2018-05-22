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В Атырау погиб ребенок, упав в шахту лифта

Один ребенок погиб, еще один доставлен в реанимационное отделение.

Фото : Motor.kz22 мая 2018, 01:36

В Атырау в результате ЧП погиб ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительной информации, дети попали в шахту неработающего грузового лифта в одном из многоэтажных домов в микрорайоне Алмагуль. Один ребенок погиб, еще один доставлен в реанимационное отделение областной больницы», - сообщили в ДЧС Атырауской области.

Как пояснили в ведомстве, информация предварительная. В настоящее время сотрудники ДЧС находятся на месте ЧП.


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