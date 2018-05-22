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В Алматы стартовал XV Евразийский медиа форум

Форум привлек более 600 делегатов из 60 стран мира.

Фото : eamedia.org22 мая 2018, 09:40

Сегодня начал свою работу XV Евразийский медиа форум, сообщает Zakon.kz.

В первый день на площадке форума состоятся мастер-классы для представителей СМИ. Представители иностранных СМИ расскажут о современных тенденциях в журналистике и о будущем новостей.

Сама церемония открытия ЕАМФ и основные заседания состоятся завтра, 23 мая. Согласно программе, в церемонии с приветственными словами обратятся министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, аким Алматы Бауржан Байбек и Председатель оргкомитета Евразийского Медиа Форума Дарига Назарбаева.

Среди гостей и участников Форума - министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, бывший премьер-министр Италии Матео Ренци, представители различных международных организаций и зарубежных СМИ. В настоящее время Форум привлек более 600 делегатов из 60 стран мира.

Повестка ЕАМФ в этом году затрагивает целый ряд актуальных и важных вопросов современности, включая глобальное переустройство мира, возможные сценарии взаимодействия, концепцию «зеленой экономики», последствия информационной революции и роль инвестиций.


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