Послом в Бельгии назначена Айгуль Куспан

Ранее эту должность занимал Хамзаев Алмаз.

Указом главы государства Куспан Айгуль Сайфоллаевна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

"Указом главы государства Хамзаев Алмаз Насреддинович освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, от должностей Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, главы представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству", - говорится в сообщении.

Айгуль Куспан в разные годы работала в посольствах Казахстана во Франции, Австрии и Литве, возглавляла департамент Европы в Министерстве иностранных дел Казахстана.

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