Касымов рассказал о неполной готовности к лесным и степным пожарам

Каждая пятая единица техники из-за длительных сроков эксплуатации не готова к ликвидации пожаров.

На заседании Правительства РК рассмотрен вопрос предупреждения и готовности к ликвидации лесных и степных пожаров в летний период, передает корреспондент Zakon.kz.

«За последние пять лет в лесостепных массивах страны произошло более 20 тысяч природных пожаров и загораний. Площадь, пройденная огнем, превышает 1,8 миллиона гектаров, а ущерб свыше 600 миллионов тенге. Более того, за этот период в лесостепных пожарах погибло 20 человек, сгорело 2,3 тысячи голов скота. Пожарами уничтожаются посевные площади», - сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

По его словам, в прошлом году пожарами было охвачено более 140 гектаров засеянных пшеницей и ячменем.

В то же время глава ведомства обратился к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву с опасениями насчет неготовности к пожароопасному периоду.

«Уважаемый Бакытжан Абдирович, я вынужден доложить, несмотря на принимаемые меры и требования, говорить сейчас о полной готовности регионов к пожароопасному периоду не приходится», - сказал К. Касымов.

Он отметил, что в целом уровень оснащенности автоцистернами, пожарными станциями, вышками, насосами, как по линии минсельхоза, так и акиматов продолжает оставаться недостаточным.

«В настоящее время каждая пятая единица техники из-за длительных сроков эксплуатации не готова к ликвидации пожаров. Более того, на местах не обеспечиваются превентивные меры пожарной безопасности. К примеру, акиматом Карагандинской области и национальной компании КТЖ не запланированы мероприятия по устройству и уходу за минерализованными полосами вдоль лесных массивов, железных дорог и населенных пунктов. При этом в прошлом году в данном регионе в результате отсутствия препятствий за два дня площадь степного пожара возросла до 11 тысяч гектаров», - подчеркнул глава МВД.

В свою очередь Б. Сагинтаев напомнил, что вопрос обеспечения материально-техническим оснащением при проведении противопаводковых мероприятий заключался в недофинансировании.

«В прошлый раз, когда мы рассматривали вопрос по паводкам, говорилось, кто будет финансировать местные органы или из центра. А здесь кто?» - уточнил он.

«Здесь МСХ. Спасибо за вопрос. Вы решили, что 2 млрд тенге дадут (на борьбу с паводками, укрепление материально-технической базы). Но мы до сих пор не можем получить (эти деньги). Мы опять будем просить (на борьбу с пожарами), и до конца года не сможем получить», - констатировал глава ведомства.

«Бахыт Турлыханович (министр финансов РК Султанов), вы нам скажите, финансирование откуда выделяется на лесные или степные пожары?» - спросил Б. Сагинтаев.

По словам Б. Султанова, средства выделяют «из двух бюджетов».

«Это финансы Комитета спасательной службы….», - начал объяснять министр.

«Какой имеется анализ, Умирзак Естаевич? В компетенции вашего министерства по комитету сколько не достает техники, местным исполнительным органам сколько не достает?» - обратился глава кабмина к вице-премьеру-министру сельского хозяйства Умирзаку Шукееву.

На этот счет тот отметил, что "в целом вопрос финансирования комитета будет решен".

«Когда мы подавали заявку на 2 млрд, необходимо хорошо рассмотреть при следующем уточнении бюджета», - сказал он.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!