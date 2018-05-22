Сильный ветер крушил Астану
Серьезно был поврежден Дворец мира и согласия.
Фото : соцсети22 мая 2018, 13:53
На Астану вместе с дождем обрушился шквальный ветер, который уже принес немало неприятностей, передает Zakon.kz.
Видео и фото с последствиями сильного ветра распространяют пользователи Сети. На одном из фото видно, что серьезно был поврежден Дворец мира и согласия.
Сегодня КЧС МВД РК распространил штормовое предупреждение по Акмолинской области в связи с усилением ветра 15-20 м/с.
"Светопредставление" длилось в городе около 15-20 минут, затем прояснилось и выглянуло солнце.
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