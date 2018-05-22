Ветер уронил строительный кран в Астане

Сведений о пострадавших нет, однако на видео с падением крана идет речь о женщине с ребенком, которые во что-то врезались.

Башенный кран упал в Астане из-за шквального ветра, передает Zakon.kz.

Видео падения появилось в Интернете. Сообщалось, что инцидент произошел на пересечении улиц Алматы - Туркестан, за ЖК Коркем. Информацию подтвердили в КЧС МВД РК.

"На данный момент точно известно, что произошло падение башенного крана - проводились демонтажные работы крана", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Что касается Дворца мира и согласия, что там были повреждены витражные стекла.

Сильный ветер и град обрушились на Астану во второй половине дня. Жители столицы активно делятся в интернете видео и фото последствий урагана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!