Ветер уронил строительный кран в Астане
Сведений о пострадавших нет, однако на видео с падением крана идет речь о женщине с ребенком, которые во что-то врезались.
Фото : кадр видео22 мая 2018, 14:05
Башенный кран упал в Астане из-за шквального ветра, передает Zakon.kz.
Видео падения появилось в Интернете. Сообщалось, что инцидент произошел на пересечении улиц Алматы - Туркестан, за ЖК Коркем. Информацию подтвердили в КЧС МВД РК.
"На данный момент точно известно, что произошло падение башенного крана - проводились демонтажные работы крана", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
Что касается Дворца мира и согласия, что там были повреждены витражные стекла.
Сильный ветер и град обрушились на Астану во второй половине дня. Жители столицы активно делятся в интернете видео и фото последствий урагана.
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