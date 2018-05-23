В Акмолинской области ветер оборвал провода и сорвал крыши

Негативному воздействию подверглись 4 населенных пункта: Акмол, Косшы, Караоткель и Каражар.

22 мая 14:30 на территории Целиноградского, Аршалынского районах зафиксировано метеорологическое явление – сильный ветер, включая шквалы, скорость ветра при порывах достигала 25 и более метров в секунду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Целиноградском районе, данное метеорологическое явление зафиксировано преимущественно на территории 3 сельских округов района – Акмол, Косшынский и Караоткельский сельские округа.

Негативному воздействию подверглись 4 населенных пункта: Акмол, Косшы, Караоткель и Каражар.

По объектам жизнеобеспечения:

В результате сильных порывов ветра произошли обрывы линий и срывы опор электропередач в селах Караоткель, Акмол, Косшы, Каражар.

По состоянию на 19.00 часов электроснабжение полностью восстановлено в с. Акмол, в селах Косшы, Каражар, Караоткель (без электроснабжения остается – 1300 абонентов) проводятся работы по восстановлению линий электропередач (5 бригад Целиноградских РЭС).

По объектам образования: в с. Акмол повреждена кровля ГУ «Средняя школа №5» (15 м. кв., разбило 5 внешних стекол).

По объектам торговли: в с. Караоткель со здания торгового дома «Сәтті» сорвало наружную облицовку на площади 30 м.кв..

По многоквартирным жилым домам: в селах Акмол, Косшы, Караоткель на 16 зданиях произошли частичные срывы обшивочного и облицовочного материала, шиферного покрытия, повреждения мягкой кровли крыш и вентиляционных шахт

По частному жилому сектору: в селах Караоткель, Каражар на 19 объектах жилых домах и построек (времянок, гаражей) произошли частичные срывы кровли, также разрушение 1 постройки (времянки из газоблочного материала).

В Аршалынском районе:

в селе Арнайсай произошёл срыв мягкой кровли с 2-х этажного здания детский садик «Василёк», на площади 70 кв.м. (общая площадь 560 кв.м.).

в селе Белоярка в произошёл срыв мягкой кровли с основной школы «Белоярская СШ», на площади 400 кв.м.

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