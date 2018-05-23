Теннисистка Зарина Дияс вышла в четвертьфинал соревнований в Страсбурге

В четвертьфинале соревнований Дияс скрестит ракетки с победительницей матча между россиянками Анастасией Павлюченковой и Натальей Вихлянцевой.

37-я ракетка мира, венгерка Тимеа Бабош, уступила представительнице Казахстана Зарине Дияс, занимающей 53-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7(2), 6/4, 2/6 во втором раунде турнира в Страсбурге, сообщает sports.kz.

Встреча длилась 2 часа 48 минут. За это время 25-летняя Бабош выполнила четыре эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 24-летняя Дияс трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала шесть брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Зарины.

В четвертьфинале соревнований Internationaux de Strasbourg Дияс скрестит ракетки с победительницей матча между россиянками Анастасией Павлюченковой и Натальей Вихлянцевой.



