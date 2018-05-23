Статьей 150 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года №120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) с 1 января 2019 года предусмотрено внедрение стандартного файла проверки, сообщает ДГД по Восточно-Казахстанской области.

Стандартный файл проверки представляет собой данные бухгалтерского учета налогоплательщика (налогового агента) в электронном формате, позволяющем осуществлять анализ посредством информационных систем налоговых органов.

Налогоплательщик (налоговый агент) представляет стандартный файл проверки добровольно посредством загрузки такого файла, удостоверенного электронной цифровой подписью налогоплательщика, в информационную систему налоговых органов.

Таким образом, с 1 января 2019 года налогоплательщик посредством своих информационных систем бухгалтерского и налогового учета будет выгружать стандартный файл по форме, утверждаемой приказом Министра финансов Республики Казахстан, и представлять его на добровольной основе в ходе налоговой проверки.

Проверяющий сможет изучить данный файл и в последующем сфокусироваться на определенных операциях, тем самым, сократив фактические сроки проведения проверки и минимизировав контакт с налогоплательщиком.