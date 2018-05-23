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Полицейские ищут парочку предавшуюся любовным утехам на пляже Актау

Героям видео может грозить административная ответственность.

Фото : Lada.kz23 мая 2018, 07:29

Полицейские приступили к поиску участников видео, снятого на пляже Актау. Изучаются записи видеокамер, установленных на рядом стоящих зданиях, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Если личности граждан будут установлены, их привлекут к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), – сообщили в пресс службе ДВД Мангистауской области.


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