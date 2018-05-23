Представители таможенных служб СНГ соберутся в Казахстане

Участники рассмотрят вопросы о практике организации работы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК по пресечению преступлений и правонарушений в таможенной сфере.

23 мая 2018 года в п. Каменное Плато (Республика Казахстан) пройдет 17-е заседание Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Исполкома СНГ.

В заседании Комитета примут участие руководители и члены делегаций правоохранительных подразделений таможенных служб Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также представители Исполкома СНГ, Антитеррористического центра государств – участников СНГ и Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ.

От Исполнительного комитета СНГ в заседании примет участие заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ Агыбай Смагулов.

В ходе заседания участники рассмотрят вопросы о практике организации работы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по пресечению преступлений и правонарушений в таможенной сфере, о совместных мерах таможенных служб государств – участников СНГ по противодействию экономическим правонарушениям в таможенной сфере, контрабанде наркотиков из Афганистана и Ирана, о результатах международной специальной таможенной операции по пресечению правонарушений в сфере трансграничной интернет-торговли.

Участники мероприятия также определят основные направления взаимодействия в сфере таможенных расследований и дознания, повышения квалификации сотрудников правоохранительных подразделений таможенных служб государств – участников СНГ, кинологической деятельности.

Будет рассмотрен ряд организационных вопросов.

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