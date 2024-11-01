О ходе цифровизации налогового и таможенного администрирования рассказали в Комитете госдоходов

Министерство финансов продолжает оцифровку бизнес-процессов налогового и таможенного администрирования. Подробнее о принимаемых мерах Zakon.kz рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Ануар Сулейменов.

По словам Ануара Сулейменова, в соответствии с поручением главы государства осуществлен независимый IT-аудит всех систем КГД. По результатам сформировали новую информационную архитектуру, функционал морально устаревших систем перенесли в удовлетворяющие требованиям времени.

"В рамках реформы из существующих 14 информационных систем комитета останется только пять: ЭСФ, СУР, ИСНА, SDF и "Кеден". Эта оптимизация значительно упростит администрирование и расширит налогооблагаемую базу", – объяснил заместитель председателя Комитета государственных доходов.

Система ЭСФ, то есть электронные счета-фактуры, позволяет реализовывать товары через выписку электронных счетов-фактур и осуществлять контроль за перемещением товаров с автоматическим учетом остатков на складе.

Спикер отмечает, что в дополнение для борьбы с теневой экономикой разработан сервис с использованием биометрической идентификации Face ID, который будет применяться в особых случаях и при высокой степени риска.

СУР, система управления рисками, позволяет выявлять риски на ранней стадии и своевременно осуществлять отбор на проверки.

"Также завершается разработка функционала интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА), которая заменит семь существующих систем. Новая система обеспечит доступность для 13 млн пользователей, увеличит количество одновременно работающих пользователей с 100 тыс. до 250 тыс. и сократит время обработки документов. Введение ИСНА также оптимизирует бизнес-процессы администрирования, минимизируя участие работников органов госдоходов. В ИСНА уже запущены новый кабинет налогоплательщика, портал комитета, модули администрирования подакцизной продукции и реабилитации и банкротства", – рассказал Ануар Сулейменов.

Вместе с тем, продолжает он, идет работа над функционалом новой системы Smart Data Finance. Она позволит создать цифровой профиль налогоплательщика и осуществлять налоговый скоринг.

"Уже сейчас в ней работают наши сотрудники, осуществляется автоматический расчет налога на транспорт и недвижимое имущество, также рассчитываются платы и сборы. К примеру, ранее такие расчеты осуществлялись путем направления запросов в уполномоченные органы, соответственно был человеческий фактор и некоторые процессы осуществлялись на бумаге. Проводится разработка функционала по предзаполнению налоговых деклараций", – пояснил спикер.

Рассказал он и об информационной системе "Кеден", которая находится в разработке и, по замыслу, должна упростить процедуры для участников внешнеэкономической деятельности. На данный момент уже реализована возможность электронного таможенного декларирования экспресс-грузов, а также запущен модуль учета товаров, перемещаемых физическими лицами через международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос":

"Планируется постепенное развертывание полной функциональности "Кеден", которая будет охватывать все этапы таможенных операций по принципу "одного окна". Это включает процесс ввоза товаров, получение разрешительных документов, мониторинг операций на каждом этапе и контроль после выпуска товаров. Система также предложит функции отслеживания статуса таможенного оформления на любом этапе, что обеспечит максимальную прозрачность и контроль процедур. Пользователи получат доступ к удобному интерфейсу с навигацией по графам декларации, форматно-логическому контролю, автозаполнению полей и встроенным подсказкам".

В завершение Ануар Сулейменов добавил, что все мероприятия по цифровизации направлены на снижение административной нагрузки на предпринимателей, исключение прямого контакта сотрудников органов госдоходов с налогоплательщиками и участниками внешнеэкономической деятельности, а также увеличение налоговых поступлений в бюджет.