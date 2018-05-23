Арестован один из богатейших бизнесменов Казахстана

Еркын Амирханов взят под стражу на два месяца.

В Астане арестован известный бизнесмен Еркын Амирханов, бывший председатель правления АО "Эксимбанк Казахстан", несколько лет подряд входивший в рейтинг 50 богатейших людей Казахстана. Его подозревают в коммерческом подкупе, передает Zakon.kz.

Как сообщили в КНБ РК в ответе на официальный запрос портала, досудебное расследование в отношении Е.Амирханова было начато 3 мая 2018 года.

"3 мая 2018 года Следственным департаментом Комитета национальной безопасности начато досудебное расследование в отношении бывшего председателя по закупочной деятельности АО "Центрказэнергомонтаж" (осуществляющей подрядные работы по госконтрактам в Астане) Амирханова Е.А., который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 253 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп)", - говорится в ответе на запрос.

5 мая Амирханова задержали, а 6 мая судом №2 Есильского района Астаны в отношении него была санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца.

"Досудебное расследование продолжается. Иные сведения в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия не разглашаются", - отметили в КНБ РК.

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