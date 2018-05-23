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Доступность интернета расширила возможности преступников - Назарбаева

Бурное развитие интернета, социальных сетей и других коммуникационных сервисов резко изменило привычный порядок вещей.

Фото : zakon.kz23 мая 2018, 11:33

Доступность интернета открыла дорогу авантюристам, преступникам, пропагандистам всех мастей, теоретикам и практиками терроризма. Об этом на открытии Евразийского медиа форума рассказала председатель оргкомитета Дарига Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, бурное развитие интернета, социальных сетей и других коммуникационных сервисов резко изменило привычный порядок вещей.

"Относительная доступность девайсов и гаджетов сделала возможным личное участие в медийных событиях сотен миллионов людей. Сетевые авторы, блоггеры соперничают в популярности с видными журналистами традиционных изданий, которые в свою очередь теряют тиражи. Утрачивает былую власть телевидение, поскольку любой обладатель смартфона может сделать свой репортаж или даже снять документальный фильм", - отметила Назарбаева.

Председатель оргкомитета Евразийского медиа форума считает, что модернизация и цифровизация медиа принесла не только положительные моменты, но и новые проблемы.

«Упрощенность доступа на просторы интернета открыла дорогу не только талантливым людям, желающим самовыражения, но и авантюристам, преступникам, пропагандистам всех мастей, теоретикам и практиками терроризма, сеятелям вражды и ненависти. Настоящим бедствием стали так называемые «троли», невидимые бойцы информационных войн, а также производители фальшивых новостей – фейков. На этом фоне таблоиды выглядят почти прилично», - подытожила она.


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