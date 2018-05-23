Найденный в мусорном баке младенец умер в больнице

Ребёнок поступил с сильным переохлаждением.

Полицейские Костаная ищут подозреваемую, выбросившую новорожденного ребенка в мусорный контейнер, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

"22 мая в 19.28 часов в дежурную часть Южного отдела полиции УВД Костаная поступило сообщение о том, что в мусорном баке, расположенном во дворе дома по улице Садовая обнаружен новорожденный ребенок мужского пола. Ребенок подавал признаки жизни и бригадой скорой помощи был доставлен в детскую областную больницу. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемой - матери ребенка. Ориентирован весь личный состав области", - сообщили в пресс-службе полиции региона.

Начато досудебное расследование по ст.100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка». По данным врачей, сегодня, 23 мая ребенок скончался.

Полиция обращается к жителям области и при имеющейся информации просит позвонить по номеру «102».

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