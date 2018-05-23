Налогообложение адвокатской деятельности

Адвокат - это гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицензию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно являющийся членом коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, регламентируемой Законом РК «Об адвокатской деятельности».

До начала осуществления адвокатской деятельности физические лица должны встать на регистрационный учет в органах государственных доходов, в качестве лица, занимающегося частной практикой, на основании заявления, которая предоставляется в электронной форме посредством веб-портала «электронного правительства».

Доход, полученный от адвокатской деятельности, согласно статье 364 Налогового кодекса подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом.

К доходам от осуществления адвокатской деятельности относятся доходы от оказания юридической помощи, доходы в виде возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, правовым информированием и правовым консультированием, в том числе за счет бюджетных средств, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гарантированной государством юридической помощи, а также другие доходы, подлежащие получению (полученные) при осуществлении адвокатской деятельности.

Для определения налогооблагаемого дохода вправе применить профессиональные вычеты, если они произведены в связи с получением дохода от осуществления адвокатской деятельности, подтверждены документально и отражены в налоговых регистрах адвоката.

Профессиональные вычеты включают в себя расходы по аренде, на приобретение канцелярских принадлежностей, по заработной плате, амортизационные отчисления, банковские, коммунальные услуги и услуги связи, членские взносы, командировочные расходы, уплаченные налоги и платежи в бюджет, а также расходы по начисленным социальным отчислениям в фонд соцстрахования.

Согласно пункту 1 статьи 320 Налогового кодекса доходы адвокатов за минусом профессиональных вычетов облагаются налогом по ставке 10%.

Кроме того, исчисляют социальный налог в 2-кратном размере месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты, за себя и 1-кратном размере месячного расчетного показателя за каждого работника.

По состоянию на 1 января 2018 года размер месячного расчетного показателя составляет 2 405 тенге, т.е. за себя исчисление социального налога составит 4 810 тенге, за работника - 2 405 тенге.

С 1 января 2018 года в связи с внесенными изменениями в налоговое законодательство, если у адвоката оборот за календарный год превысит 30 000-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП), такой адвокат подлежит регистрации в качестве плательщика НДС.

Например: МРП на 2018 года равен 2 405 тенге, в 2018 году оборот превысил 72 150,0 тыс. тенге, в этом случае адвокат подлежит регистрации в качестве плательщика НДС.

Исчисление НДС, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период (это календарный квартал), определяется как разница между суммой НДС, начисленного с облагаемого оборота (это НДС по оказанным услугам), и суммой НДС, разрешенного к зачету (это сумма НДС по приобретенным товарам, работам, услугам) и при совершении оборотов по реализации выписывает счет-фактуры получателям услуг в соответствии с положениями Налогового кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 25 Закона РК от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан и пункту 1 статьи 14 Закона РК от 25 апреля 2003 года № 405-II «Об обязательном социальном страховании» получаемый доход адвоката облагается пенсионными взносами по ставке 10% и социальными отчислениями по ставке 3,5%.

Следует отметить, что ставка пенсионного взноса для адвокатов, устанавливаются в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы и не выше 10% 75-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, исчисляемые за каждый месяц налогового периода (пункт 4 статьи 25 Закона).

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона РК от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании» за своих работников производят отчисления в размере 1,5% от объекта исчисления.