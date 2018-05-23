Назарбаев: Казахстан ведет миролюбивую политику

Развитие оборонной сферы и Вооруженных сил является одним из приоритетов государства, - отметил он.

Назарбаев принял участие в церемонии открытия V международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018», передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Выступая перед участниками церемонии, Президент Казахстана подчеркнул, что главной особенностью нынешней выставки является проведение в рамках «KADEX-2018» международного форума «Дни космоса в Казахстане».

Нурсултан Назарбаев отметил, что выставка «KADEX-2018» стала событием мирового значения в сфере вооружения и обеспечения информационной безопасности.

- На выставке представлено 318 предприятий из 28 стран мира. Посетители могут ознакомиться с последними достижениями в оборонно-промышленном комплексе и космической сфере. В этот раз особый акцент был сделан на развитии электронной системы и системы управления связью и вооружением, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана указал, что наша страна ведет миролюбивую политику, направленную на укрепление добрососедства и сотрудничества.

- Развитие оборонной сферы и Вооруженных сил является одним из приоритетов государства. Действенным инструментом в их реализации выступает международная выставка «KADEX» – единственная в своем роде в Центральной Азии, - заявил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства остановился на эффективности проведения международной выставки в развитии оборонно-промышленного комплекса страны.

- В этом году для участия в выставке прибыли официальные делегации 40 стран мира, а также 108 глав иностранных компаний. Подписанные деловые соглашения и контракты будут способствовать развитию международной кооперации и партнерства между отечественными и зарубежными предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Это также будет содействовать привлечению инвестиций, увеличению экспортного потенциала и конкурентоспособности казахстанской экономики в целом, - констатировал Президент Казахстана.

По завершении церемонии открытия выставки Глава государства посетил выставочные павильоны национальной компании «Казахстан инжиниринг», России и Китая.

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