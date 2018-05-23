В Актобе пациентка психдиспансера задушила соседку по палате

Сотрудники диспансера пытались скрыть убийство.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области начался процесс по делу об убийстве пациентки психоневрологического диспансера, сообщает корреспондент BNews.kz.

Преступление произошло в палате интерната для душевнобольных в 5 утра. Две пациентки поссорились из-за того, что одна не давала другой спать. Проснувшись от шума, недовольная женщина стала жестоко избивать другую. Свидетелем подтасовки была санитарка учреждения. Она побежала за помощью к медсестре. Но когда вернулась, то увидела тело без признаков жизни.

Как выяснилось, одна из женщин задушила другую платком. По началу, сотрудники диспансера пытались скрыть убийство, сообщив родственникам погибшей, что смерть наступила в результате судорог. Однако увидев следы удушья, родственники заподозрили неладное и вызвали полицию.

"Я испугалась. Такое впервые случилось. Возможно, если бы я пораньше зашла в палату, то она была бы жива. Поэтому попросила прощение у родственников", -дала показания в суде санитарка.

Подозреваемая по делу об убийстве признана невменяемой. В суде устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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