Соседка пыталась задушить актера Чарли Шина в его доме

Фото: Instagram/charliesheen

На американского актера Чарли Шина напала соседка, которая пыталась его задушить, когда тот находился в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

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