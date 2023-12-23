Соседка пыталась задушить актера Чарли Шина в его доме
Фото: Instagram/charliesheen
На американского актера Чарли Шина напала соседка, которая пыталась его задушить, когда тот находился в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет портал TMZ.
"Соседка Чарли, 47-летняя женщина, ворвалась в его дом и напала на него, когда он открыл дверь, услышав стук. Она разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить его, а затем вернулась к себе домой", – заявил представитель правоохранительных органов.
Согласно опубликованной информации, актер не понял, что стало причиной нападения.
Отметим, что в 2016 году Шин стал фигурантом уголовного дела в рамках расследования обвинений, выдвинутых его бывшей подругой порнозвездой Бретт Росси.
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