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Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Костанайской области

Проводится досудебное расследование.

Фото : Экспресс К23 мая 2018, 18:39

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по «горячим следам» в течение суток задержан 46-летний подозреваемый, житель с.Карасу, который дал признательные показания, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Напомним, 21 мая текущего года тело 11-летней девочки обнаружено в селе «Восток».

Для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников аппарата ДВД области и Карасуского района. Расследование дела находилось на контроле у руководства ДВД области.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС Карасуского района, проводится досудебное расследование, обстоятельства выясняются.


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