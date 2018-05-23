Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Костанайской области

Проводится досудебное расследование.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по «горячим следам» в течение суток задержан 46-летний подозреваемый, житель с.Карасу, который дал признательные показания, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Напомним, 21 мая текущего года тело 11-летней девочки обнаружено в селе «Восток».

Для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников аппарата ДВД области и Карасуского района. Расследование дела находилось на контроле у руководства ДВД области.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС Карасуского района, проводится досудебное расследование, обстоятельства выясняются.

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