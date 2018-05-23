Стала известна причина крупного пожара в торговом доме в Кокшетау

В том месте, где началось возгорание, часто курят как продавцы, так и случайные прохожие.

Причиной крупного возгорания торгового дома "Триумф" в Кокшетау стала сигарета, сообщили Sputnik Казахстан в управлении по чрезвычайным ситуациям города.

"Пожар в двухэтажном задний ТД "Триумф" произошел от внешнего источника, от сигареты", — сообщили в Кокшетауском управлении по чрезвычайным ситуациям.

По заключению специалистов, изучивших место ЧП, наибольший прогар образовался с правой стороны здания, обшитого алюкобондом. Сейчас материалы экспертизы будут направлены в полицию Кокшетау.

Напомним, в минувшее воскресенье 20 мая в ТД "Триумф" произошло возгорание наружной стены и кровли на площади свыше 400 квадратных метров. Продавцов и покупателей, всего более 70 человек, заблаговременно эвакуировали. Пожарные службы оперативно потушили огонь.

Полиция по факту пожара возбудила уголовное дело по статье 204 части 2 УК РК (неосторожное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Известно, что в том месте, где началось возгорание, часто курят как продавцы, так и случайные прохожие.

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