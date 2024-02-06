Подробности крупного пожара в торговом доме Семея раскрыли спасатели

Пожарные Семея ликвидируют возгорание в торговом доме. Предварительная площадь пожара – более 4000 кв. м. Об этом рассказали в пресс-службе ДЧС Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что по ул. Засядко, 65 произошел пожар, поступило в противопожарную службу в ночь на 6 февраля 2024 года.

"В двухэтажном здании на первом этаже произошло загорание пластиковых бутиков с различным товаром с распространением огня на второй этаж и кровлю. В здании имеется сильное задымление... Предварительная площадь пожара составляет более 4000 кв. м". Пресс-служба ДЧС Абайской области

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

"Причина пожара устанавливается. На месте действует штаб пожаротушения. Силы и средства работают по повышенному рангу №3". Пресс-служба ДЧС Абайской области

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

Как подчеркивается, сложность тушения заключается в высокой температуре, большой пожарной нагрузке, в легковоспламеняющихся материалах и сложности планировки здания.

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"В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава, 47 единиц техники и пожарный поезд", – уточнили в пресс-службе ДЧС Абайской области.

В областном ДЧС также отметили, что работы по тушению возгорания продолжаются.