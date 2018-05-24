Юлия Скрипаль заявила, что хочет вернуться в Россию

Скрипаль рассказала, что процесс выздоровления был очень медленным и болезненным.

Юлия Скрипаль в видеобращении, записанном для агентства Рейтер, заявила о намерении вернуться в Россию, передает РИА Новости.

"Я хочу помогать моему отцу до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в мою страну", — заявила дочь экс-сотрудника ГРУ.

Скрипаль также рассказала, что процесс выздоровления был очень медленным и болезненным.

Кроме того, девушка упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольства в Лондоне. По ее словам, она благодарна дипломатам, но сейчас не хочет прибегать к их услугам.

Как отметила Скрипаль, они с отцом всегда выступали с заявлениями сами за себя без каких-либо посредников.

В заключение краткой речи Скрипаль поблагодарила сотрудников больницы в Солсбери и людей, которые обнаружили ее на улице после отравления.

По данным агентства, сейчас 33-летняя дочь экс-сотрудника ГРУ находится в секретном убежище в Лондоне под охраной полиции, с согласия которой журналистам удалось связаться с россиянкой. Это ее первое появление перед публикой после выздоровления.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в середине апреля. В опубликованном заявлении девушка сообщила, что не собирается обращаться за консульской помощью к России. При этом Москва опасается, что она писала это обращение под давлением. Позднее британские СМИ сообщили, что ее доставили в госпиталь на военной базе.

Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию 4 марта отравили в городе Солсбери. После этого отношения России и Британии резко обострились. Лондон бездоказательно утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает. Москва также неоднократно заявляла, что Лондон отказывается сотрудничать по "делу Скрипалей" и не предоставляет доступ российской стороне к экс-сотруднику ГРУ и его дочери.

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