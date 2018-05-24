В Шымкенте прихожан мечети оскорбили талоны на ауызашар

Верующим в мечети отвечают, что введение талонов — мера вынужденная и они абсолютно бесплатные.

В шымкентской мечети Абдул Хамид Каттани во время вечернего разговения ввели талоны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Их выдают прихожанам на ауызашаре. Горожан такое нововведение оскорбляет, ведь дастархан накрывают состоятельные люди, не имеющие к мечети отношения.

Тогда почему священослужители устанавливают свои порядки, возмущаются шымкентцы. Мало того, по их словам, талонами на еду умудряются еще и торговать.

Верующим в мечети отвечают, что введение талонов — мера вынужденная и они абсолютно бесплатные. А на всех их, действительно, не хватает.

«Талоны появились с недавних пор, после того, когда на ауызашар начали приходить люди пьющие и те, кто не держит оразу. Раньше мы, по возможности, старались накормить всех. Сейчас людей много. Чтобы всем хватило мы вынуждены пойти на такой шаг. У нас в мечеть читать намаз, например, приходит по 600-700 человек. Вчера в мечети был ауызашар. Дастархан был накрыт на 150 человек. Мы раздали талоны постоянным прихожанам», - прокомментировал учитель в мечети Абдул Хамид Каттани Ералы Есенгельдиев.

Инвалид первой группы Абсаттар ага в числе тех, кто держит оразу. Аксакал не поддерживает введение талонов и тех земляков, которые доказывают свою правоту кулаками.

«Вчера те, у кого не было талонов и кто не смог участвовать в ауызашаре, начали ругаться. Дело даже до рукоприкладства дошло. Люди обвиняли представителей мечети, что те самовольно решили не допускать до столов людей, ведь дастархан был накрыт другим человеком. Хочу напомнить, что представители мечети не накрывают дастархан, они только помогают в организации: место выдают и прихожан зовут», - сказал Абсаттар Саймурзаев.

Талоны — это всего лишь выход из положения, когда вместо 150 человек приходят в четыре раза больше, принизить или обделить кого-либо умысла не было, уверяют священнослужители шымкентской мечети. Они призывают прихожан в священный месяц Рамазан быть терпимее к друг другу, прощать ошибки. Ведь самое главная заповедь — понять ближнего и поддержать его.

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