В Павлодаре педофила приговорили к 16 годам лишения свободы
Жертвой 19-летнего педофила стала малолетняя девочка.
В специализированном межрайонном уголовном суде Павлодара вынесен приговор 19-летнему горожанину, признанному виновном в насилии в отношении несовершеннолетней, сообщат Sputnik Казахстан.
По информации судебного ведомства, подсудимый обвинялся по двум статьям УК РК – 120 части 4 (Изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней) и 122 части 3 (Изнасилование несовершеннолетней, совершенное неоднократно). При частичном сложении наказаний судья назначил ему 16 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Кроме того, ему предстоит выплатить 90 тысяч тенге материального ущерба и моральный вред в размере 500 тысяч тенге законному представителю несовершеннолетней, а также государству — за производство экспертиз и госпошлину — в общей сумме более 180 тысяч тенге.
Также ему запрещено занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, и заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних.
Про осужденного известно, что он — уроженец Павлодарской области, имеет среднее образование, холост.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому какие-либо другие подробности не сообщаются.
"Приговор не вступил в законную силу", — говорится в пресс-релизе судебного ведомства.
Напомним, что этим же судом в феврале нынешнего года к 11 годам лишения свободы за неоднократное изнасилование несовершеннолетней был приговорен 25-летний горожанин.
А в декабре прошлого года 16 лет лишения свободы получил 32-летний павлодарец, изнасиловавший 13-летнюю падчерицу, и, кроме того, совершивший кражу в крупном размере.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!