МОН разработает новые задания для ЕНТ с элементами мультимедиа

На эти цели и на модернизацию всего среднего образования Казахстана занимает у МБРР 67 млн долларов.

Соответствующий закон «О ратификации Соглашения о займе (Проект модернизации среднего образования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и развития» принят Сенатом Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня у нас есть действующий формат ЕНТ, он содержит 128 тысяч тестовых заданий. Он в настоящее время содержит тесты, которые предусмотрены в рамках действующих программ. В рамках займа предполагается, что будут разработаны абсолютно новые 230 тысяч тестовых заданий», - сказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова при обсуждении проекта закона.

По ее словам, это все связано с обновленным содержанием.

«Эти новые тестовые задания будут включать в себя элементы мультимедийного, звукового сопровождения - то, чего у нас на сегодняшний день нет», - пояснила она.

Как ранее сообщал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, проект соответствует приоритетам, установленным в 76 шаге программы Главы государства «План нации - 100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, а также госпрограмме развития образования и науки РК на 2016 - 2019 годы. Общая сумма затрат по проекту составит 75 млн долларов, в том числе заем МБРР в размере 67 млн долларов, софинансирование займа из республиканского бюджета в размере 8 млн долларов», - сообщил он.

Заем предоставляется РК со сроком погашения - 17 лет, включая 5,5 лет льготного периода.

«Целью данного Соглашения является повышение качества системы среднего образования, поддержка модернизации, увеличение доступа и равенства в образовании. Соглашение включает комплекс инициатив выступающих в поддержку обновленному содержанию образования. Это пересмотр системы оценивания с помощью формирования новых стандартов тестирования ЕНТ и ВОУД и обновления базы тестовых заданий с элементами мультимедиа в рамках обновленного содержания образования», - уточнил глава ведомства.

Как добавил министр, уделяется отдельное внимание модернизации педагогического образования. Будут разработаны новые образовательным программы по педагогическим специальностям и новая модель подготовки будущих учителей. Помимо этого, выделяется значительное финансирование на усиление материально- технической базы педагогических вузов интерактивным оборудованием.

«Одним из основных направлений проекта является улучшение успеваемости учащихся в сельских общеобразовательных школах и МКШ через увеличение доступа к образовательным материалам, оснащение мультимедийным оборудованием и повышение потенциала сельских учителей. Порядка 67 % от общей суммы финансирования проекта направлено на обеспечение 5400 сельских школ интерактивным оборудованием. В свете цифровизации образования это мероприятие является особо актуальным и эффективным», - пояснил Е. Сагадиев.

При этом он уточнил, что благодаря поставки 32,5 тысячи комплектов оборудования, 60% кабинетов сельских школ будут оснащены компьютерами, проекторами и экранами.

По его мнению, это позволит улучшить доступ к новым цифровым образовательным ресурсам, облегчит заполнение электронных журналов и дневников. Обучением по менеджменту будут охвачены около 200 тысяч учителей и руководителей школ сельской местности.

«Еще одним очень значимым направлением Соглашения является поддержка инклюзивного образования. Оказание качественных образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности», - сказал Е. Сагадиев.

На его взгляд, законопроект позволит обеспечить повышение эффективности среднего образования Казахстана путем оказания целенаправленной поддержки взаимосвязанных элементов системы.

«На институциональном уровне проект позволит повысить потенциал каждой школы страны и в особенности школ, находящихся в условиях села, выровнять их показатели, а главное, на системном уровне улучшить качество среднего образования. На национальном уровне проект будет способствовать укреплению человеческого капитала для устойчивого развития страны. В конечном итоге долгосрочные результаты проекта повысят конкурентоспособность Казахстана и будут иметь положительный социально-экономический эффект для всего общества», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана.

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