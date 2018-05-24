Шокирующее видео с избиением малыша распространяют в Интернете

Казахстанцы предположили, что на записи не живой ребенок, а кукла.

В Интернете (zhest_kz) распространяют видео, на котором молодая женщина издевается над грудничком, передает Zakon.kz.

На шокирующей записи, которую делает мужчина, женщина сначала пинает в живот лежащего грудничка. Затем хватает за руку и ногу, и начинает бить об стену. Далее она бросает малыша на пол и бьет по спине. Снимающий встает с пола после того, как женщина хватается за нож. И запись прерывается. Все это время малыш надрывно плакал.

Комментаторы предположили, что видео снято в Казахстане. Также есть мнение, что это не живой ребенок, а интерактивная кукла. Но большинство все же склоняются к тому, что грудничок - живой человечек, которого нужно срочно спасать.

Видео редакция не публикует из этических соображений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!