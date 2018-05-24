Для предпринимателей почти на 30% снизятся государственные контрольные функции

Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

Состоялось публичное подписание Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», передает Zakon.kz со ссылкой на "Акорду".

Выступая на церемонии публичного подписания, Глава государства отметил, что за годы независимости в Казахстане были созданы прочные институциональные основы рыночной экономики.

- Частная инициатива и свободное предпринимательство стали ключевыми факторами экономического развития и роста благосостояния страны. Ярким символом успешности и эффективности наших реформ является Астана, 20-летний юбилей которой отмечает весь Казахстан, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую значимость подписываемого сегодня Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

- Главная цель вносимых изменений – это либерализация законодательства в сфере регулирования бизнеса. Законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций почти на 30 процентов. Важная роль отводится институту профилактического контроля, который будет предупреждать правонарушения. Упорядочиваются услуги естественных монополий и квазигосударственного сектора, - заявил Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана рассказал о предусмотренных в Законе мерах по фронтальному снижению издержек бизнеса и исключении норм, препятствующих конкуренции.

- Всего Законом вносятся порядка 1000 поправок в 14 кодексов и 109 законов. Логика всех этих преобразований полностью соответствует главному стратегическому курсу государства – создать максимально благоприятные условия для развития бизнеса. Сегодня крайне важно открыть все возможные «шлюзы» для усиления деловой активности и вовлечения в предпринимательство широкого круга людей, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В завершение выступления Глава государства отметил, что реализуемые сегодня «Пять социальных инициатив» открывают широкие возможности для малого и среднего бизнеса, а также выразил уверенность в том, что принятие данного Закона станет новым серьезным стимулом для усиления предпринимательской деятельности в стране на благо процветания всего народа.

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