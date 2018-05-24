Второе высшее образование дистанционно. Какие плюсы?

Satbayev University – это единственный ВУЗ в Алматы, который может предложить 44 технические профессии.

Наступившая информационная эра и глобализация требуют модернизации, применения новых подходов в образовании. Именно к таким подходам относится получение второго высшего образования дистанционно.

По словам инженера отдела информационных технологий OMV Petrom S.A. Branch in Kazakhstan Армана Калитова, который сам получал образование дистанционно, к такому методу всегда было неоднозначное отношение, но его плюсы очевидны.

«Получить дистанционно второе высшее образование дешевле. И это несомненный плюс. Возможность учиться без отрыва от работы. Особенно это важно для специалистов, которые намерены идти вверх по карьерной лестнице, выполнять учебный план, и справляться с поставленными задачами на работе». – Пояснил г-н Калитов.

Со всем списком родственных профессий можно ознакомиться здесь.

Многие скептики часто к минусам дистанционного образования относят то, что студент не имеет полноценного контакта с преподавателем.

«Прямой контакт у студентов, которые учатся дистанционно, есть. Студент смотрит прямую видеотрансляцию, и по ходу трансляции у него есть возможность задавать вопросы преподавателю и получать на них ответы в режиме реального времени. А те студенты, которые по каким-то причинам не смогли увидеть лекцию в прямом эфире, могут просмотреть ее в записи». – Аргументировал специалист.

Satbayev University – это единственный ВУЗ в Алматы, который может предложить 44 технические профессии – от архитектуры и дизайна до металлургии и горного дела. И каждую из этих специальностей можно окончить дистанционно.

Департамент послевузовского образования:

+ 7 (777) 398 18 57

secedu@satbayev.university

www.satbayev.university

Подробнее о втором высшем образовании в Satbayev University можно узнать здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!