В Алматинской области власти намерены изъять земельные участки у 190 семей

По версии управления, они незаконно приобрели земельные участки и не имели права проводить застройку.

В Илийском районном суде прошло первое подготовительное заседание по делу властей против владельцев земельных участков в посёлке «Отеген-Батыр», передает Zakon.kz. Заседание провела судья Жамиля Арстанова.

На процессе истцом выступили представители Управления по контролю за использованием и охраной земель, которые обратились с иском в суд. В госструктуре просят признать земельные участки, принадлежащие более чем 190 семьям, недействительными. Как выяснилось, сегодня владельцы более 90 участков уже построили на спорной территории жилые дома. Остальные ведут строительство в настоящий момент.

Из-за огромного количества людей с обеих сторон, судья приняла решение провести заседание в конференц-зале районного акимата.

«Это добросовестные приобретатели. Потому что на момент заключения гражданско-правовых сделок, земельные участки не были обременены, не находились в аресте. Все процедуры, связанные с госрегистрацией, были проведены в соответствии с действующим законодательством», - сообщил защитник жителей поселка «Отеген-Батыр» Бакытжан Базарбек.

По версии истца, земельные участки подлежат изъятию на основании выявленных нарушений в земельном законе, причём при заключении сделки, которая состоялась ещё в 2005 году. Земельные участки были выведены из состава орошаемых сельскохозяйственных пашень. Государство при этом пострадало из-за неуплаченной разницы в сельхоз потерях. Кроме того, в кадастровых материалах сотрудники управления не обнаружили документы, подтверждающие оплату сельхозпотерь. Во-вторых, представители управления не нашли землеустроительного проекта. Наконец, в-третьих, в постановлении на заключении сделки нет слова о «выкупе земельного участка». Более того, по версии истца, на участках жильцы не имели права проводить застройку под ИЖС, так как они предназначены для сельхоз нужд.

«Ни один из доводов истца не был подтверждён каким-либо документом. Это просто голословные доводы. Сейчас создаётся социальный очаг напряженности, потому что 190 семей лишаются своих домов. Все надуманно и безосновательно», - возмутился правозащитник.

Отметим, подготовительный этап был продлён до 18 июня, после чего станет известна дата главного судебного заседания.

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