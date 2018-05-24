В Алматы нашли мини-цех по изготовлению поддельных удостоверений сотрудников МВД

Двое мужчин занимались незаконной деятельностью.

Мини-цех по изготовлению «липовых» удостоверений сотрудника полиции ликвидирован в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

По данным Управления собственной безопасности ДВД Алматы, расположен цех был в одном из домов по улице Логовая. В ходе обыска там были обнаружены и изъяты готовые бланки и твердые корочки пенсионных удостоверений сотрудников МВД РК, сотрудников частных охранных организаций, а также гербовая печать Департамента внутренних дел Алматы.

«Свою вину гражданин Ж. признал полностью и сообщил, что в процессе изготовления и сбыта поддельных пенсионных удостоверений участвует с августа 2017 года. Как установлено, действовал фигурант вкупе с гражданином Д., 1979 года рождения, роль которого заключалась в поиске потенциальных клиентов и получении от них денежных средств. Во время одной из таких сделок посредник был задержан нами с поличным. В настоящее время следствие продолжается», - информировал начальник Управления собственной безопасности ДВД Алматы полковник полиции Айдын Кабдулдинов.

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