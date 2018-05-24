В Талдыкоргане назначен новый аким

Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов представил активу Талдыкоргана нового главу города, передает корреспондент BNews.kz.

Им по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатов городского маслихата стал Дастан Шалтабаев, ранее занимавший должность заместителя акима Жамбылского района Алматинской области.

«Дастан Турарбекович Шалтабаев имеет хороший опыт. Долгие годы работал в нашей области. В разное время занимал ключевые посты на ответственных участках. В последнее время курировал социальный блок в Жамбылском районе», - отметил А.Баталов.

Отмечается, что Д.Шалтабаев в разные годы руководил различными областными государственными органами, в числе которых управление государственных закупок, управление архитектуры и градостроительства и другие ключевые посты.

Вместе с тем, глава региона подчеркнул, что перед новым акимом стоят большие задачи по воплощению в жизнь всех поручений Президента страны Н.А.Назарбаева.

«Недавно Елбасы лично побывал в Талдыкоргане, дал высокую оценку темпам его развития. Поэтому эту планку снижать нельзя», - сказал аким области.

«В Талдыкоргане намечена реализация многих крупных и масштабных проектов и начинаний. Хочу заверить, что с поддержки местного населения я приложу все усилия, чтобы оправдать возложенные на меня надежды и с честью выполнять вверенные мне поручения», - сказал в свою очередь Д.Шалтабаев.

Отмечается также, что бывший аким Талдыкоргана Багдат Карасаев занял пост советника акима области.

Отметим, что за последние два дня в Алматинской области сменились акимы трех районов - Карасайского, Жамбылского и Кербулакского.