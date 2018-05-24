Почти 50 гастарбайтеров из Узбекистана строили в Алматы коттеджный городок

В приемник-распределитель в результате рейдовых мероприятий водворены 223 иностранца без документов.

Партия трудовых мигрантов выявлена полицейскими Алматы в ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал», стартовавшего 21 мая, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«За три дня службами алматинской полиции за нарушение миграционного законодательства Казахстана к административной ответственности привлечены 1 046 иностранных граждан, 120 казахстанцев из числа принимающей стороны, а также 45 работодателей. В приемник-распределитель в результате рейдовых мероприятий водворены 223 иностранца без документов, подтверждающих их личность. За пределы страны по решению суда выдворены 182 иностранца, 4 из них в порядке гражданско-правовой практики. Вместе с тем, с начала ОПМ инициированы 22 досудебных расследования, по двум эпизодам подозреваемые привлечены к уголовной ответственности за организацию каналов незаконной миграции», - сообщил начальник Управления миграционной службы ДВД Алматы подполковник полиции Айдын Бельгибаев.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал» длится по 24 мая включительно. В его рамках полицейские Алматы проверяют частные строительные объекты, рынки, места общепита, учебные заведения, а также новостройки, где велика вероятность использования иностранной рабочей силы.

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал» проводится с целью активизации взаимодействия, обмена информации в работе по выявлению каналов нелегальной миграции, фактов незаконного привлечения к труду иностранцев», - уточнили в ДВД.

Пресс-служба ДВД города Алматы

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