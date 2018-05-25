Экс-руководитель шымкентского центра занятости похитил 430 миллионов тенге

Асылжан Жамалбеков объявлен в международный розыск.

В Шымкенте к делу о хищении из государственного бюджета привлекут почти 2 тысячи свидетелей, сообщает zakon.kz со ссылкой на tvk-uko.kz.

Вполне возможно, что судебное разбирательство продлится до следующего года. Экс-руководитель центра занятости Асылжан Жамалбеков, был объявлен в международный розыск, так как минувшей зимой он скрылся от следствия по делу о хищении 430 миллионов тенге, выделенных государством на поддержку безработных. Пока главный подозреваемый находится в розыске, его предполагаемые подельники на скамье подсудимых.

«Пока мы опросили порядка сотни свидетелей, но есть еще около 1700 человек. Кроме того, в деле более 200 томов. Предстоит проверить бухгалтерские документы и другие неизученные доказательства. Дело не кончится в ближайшее время. Необходимо 2-3 месяца», - говорит судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЮКО Абинур Карабаев.

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