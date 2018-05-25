Алматинские врачи провели несколько уникальных операций на глазном яблоке

По словам медиков, данная методика давно практикуется в ведущих клиниках мира.

Алматинские врачи под руководством своих российских коллег провели уникальную операцию. У четверых детей удалили онкологическую опухоль глазного яблока, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

По словам врачей, ретинобластома - это очень редкая опухоль, которая встречается у детей до пяти лет. В результате ее распространения ребенок не только теряет зрение, но и умирает от метастаз и развития вторичных злокачественных новообразований в других органах. Как отметила офтальмолог Алуа Аубакирова, раньше пациентам с таким диагнозом удаляли глаз. И вот отечественные медики осваивают новый метод. Он позволяет сохранить малышам зрение.

- Операция заключается в том, что через бедренную артерию проводится специальный катетер через сердце и внутреннюю сонную артерию до глазной артерии, которая питает непосредственно глазное яблоко. И с глазной артерии вводится химиопрепарат, который воздействует только на опухоль. Это позволяет сохранить глаз, как орган и сохранить также зрение, - говорит врач-офтальмолог Алуа Аубакирова.

Для проведения мастер-класса в Казахстан приехали врачи из московского научного центра имени Блохина. По словам медиков, данная методика давно практикуется в ведущих клиниках мира. Так, в США за девять лет удаление глаза там сократилось с 95 до семи с половиной процентов, а выживаемость составила 100 процентов. В Казахстане же, по наблюдениям врачей, отмечается рост заболеваемости ретинобластомой. Если в два года назад было 15 пациентов с таким диагнозом, то в прошлом - уже 27.

- Скорее всего, это связано с улучшением диагностики, потому что наш центр проводит постоянно обучающие курсы в регионах, мы обучаем врачей, врачей общей практики, педиатров по онконастороженности. Когда улучшается диагностика, всегда идет рост, - говорит директор научного Центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева.

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