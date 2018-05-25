Алматинцев возмутил водитель, внаглую не пропускавший скорую

Спецмашина везла маленькую пациентку в больницу.

В интернете распространяют видео с гневными комментариями - водитель легковушки пытался вклиниться перед машиной скорой помощи, ситуация накалилась до конфликта, передает Zakon.kz.

"24.05.2018. Время 13.30. Скорая пытается доставить мою внучку в инфекционную детскую больницу. Хам водитель белой нексии гос номер А694РВU устроил беспредел. Инцидент произошел на Тимирязева между Айманова и Жарокова", - написала автор видео (пунктуация сохранена).

Подробности инцидента на дороге не сообщаются, но, судя по диалогу, водителю легковушки наплевать на машину скорой помощи и он пытался вклиниться перед ней, двигаясь между двумя полосами.

Пользователей интернета возмутило такое поведение на дороге, и они требуют наказать водителя Daewoo Nexia.

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