Переход к альтернативной энергетике обсудили в Алматы

По мнению иностранных экспертов, Казахстан взял на себя довольно смелые обязательства по быстрому переходу к «зеленой» экономике.

Зарубежные ученые, энергетики и эксперты по изменению климата обсудили на 15-м Евразийском медиа форуме, амбициозные планы Казахстана по быстрому переходу к возобновляемых источникам энергии и зеленой экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению иностранных экспертов, Казахстан взял на себя довольно смелые обязательства по быстрому переходу к «зеленой» экономике. В рамках концепции, правительство планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны с нынешнего 1% до 3% к 2020 году, а к 2030 году поднять до 10%. К 2050 году республика намерена добиться 50% доли в ВИЭ. Зарубежные эксперты не уверены, сможет ли Казахстан так быстро продвинуться в сторону альтернативных ресурсов, учитывая их высокую стоимость. Пока в стране уголь занимает 60% выработки электроэнергии. На что, заместитель председателя Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Арман Кашкинбеков, отметил, что правительством Казахстана установлены амбициозные цели, не только в области возобновляемых источников энергии, но и в повышении энерго-эффективности и устойчивого развития страны.

«Да, 60% электроэнергии вырабатывается за счет угольных электростанций. Ежегодно добывается свыше 100 тонн угля и 87 млн тонн нефти. Мы пока не можем отказаться от угля. Залежи этого топлива еще рассчитаны на 200 лет. Мы должны перейти к альтернативным источникам энергии плавно. Поэтому, Казахстан потихоньку переходит на использование газа. Строится огромное количество газовых станций, которые менее пагубны для окружающей среды. И этот переход от угля к газу и от газа к возобновляемым источникам - это путь к зеленой экономике», - сказал Арман Кашкинбеков.

Для этого, отметил спикер, был создан на территории ЭКСПО - Международный центр зеленых технологий, который будет работать над инновационными разработками.

«У нас есть закон по поддержке возобновляемых источников энергии, который предусматривает механизм аукционов. Все мы знаем генерация от угля очень дешевая, около 5 евроцентов за 1 киловатт в час. А генерация от ВИЭ, требующая огромных инвестиций, намного выше. И как раз аукцион поможет снизить цену генерации электроэнергии от возобновляемых источников энергии. Накануне, прошел первый аукцион по строительству электростанции мощностью 50 МВт в северных регионах Казахстана. И тариф по итогам аукциона достиг уровня стоимости электроэнергии от угля. Это уже большая победа к переходу на рельсы зеленой экономики», - добавил он.

Лауреат Нобелевской премии в области изменения климата из Шри-Ланки Махан Мунасинге считает, что при переходе к ВИЭ необходимо учитывать экономические возможности.

«Как специалист по энергетике, скажу что, уголь и нефть несет проблемы для окружающей среды как выхлопные газы. Также черпание энергии от ветряных мельниц также имеют последствия. Мельницы влияют на миграцию птиц. Мы должны также учитывать экономические и социальные возможности. Мы очень рады, что Казахстан переходит на ВИЭ. Но мы не ожидаем, что переход с угля на газ и к возобновляемым источникам энергии случится за ночь. Поскольку переход на альтернативные источники энергии дорог. И не все смогут себе этого позволить. В какой-то момент все страны перейдут на ВИЭ, в свое время и по своим экономическим возможностям», - заключил Махан Мунасинге.