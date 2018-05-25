Назначен новый глава "Самрук-Энерго"

Им стал Бакитжан Жуламанов.

Бакитжан Жуламанов назначен новым главой "Самрук-Энерго", сообщает Zakon.kz.

25 мая 2018 года решением Совета директоров Бакитжан Жуламанов назначен исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

Нового руководителя коллективу представил Председатель Совета директоров Алик Айдарбаев. Он отметил вклад и достижения Алмасадама Саткалиева за время работы на посту главы компании и передал слова благодарности от имени председателя правления АО «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова.

Бакитжан Жуламанов с 25 мая 2018 г. - исполняющий обязанности председателя правления АО «Самрук-Энерго».

Родился 23 декабря 1966г., в 1991 году окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина по специальности «экономист», гуманитарный институт им. Д. А. Кунаева по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1991 году экономистом, начальником ПФО НПП «Геосистема». В период с 1991 по 1993 годы – главный бухгалтер брокерской фирмы «Галакси». 1993-1998 годы – заместитель директора, директор АК «Асетан».

В 1998-2003 годы – президент ТОО «Агропромышленная корпорация Golden Grain», президент ЗАО «Golden Grain Group».

В период 2003-2004 гг. – исполняющий обязанности начальника, начальник департамента жилья г. Астаны.

С 2004 по 2005 год - заведующий отделом по управлению подведомственными организациями Управления делами Президента Республики Казахстан;

2005-2007 год – директор ГКП «Алматы жер».

С 2007 года – управляющий директор АО «Эксимбанк Казахстана».

2007-2009 годы - заместитель председателя правления АО «Трест Средазэнергомонтаж».

2009-2011 годы – аким города Павлодар, в период с 2011 по 2016 год – начальник управления туризма города Алматы.

2016- 2018 гг. - председатель правления «НК «Продкорпорация».

В 2001 г. награжден орденом «Құрмет».

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