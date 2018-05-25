На выходных в Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры

Местами сильные грозы и шквалистое усиление ветра в большинстве областей республики.

В предстоящие трое суток на Казахстан продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы с районов Баренцева моря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Эти атмосферные фронты вызовут осадки, местами сильные грозы и шквалистое усиление ветра в большинстве областей республики.

Температура воздуха, после кратковременного повышения, вновь начнёт понижаться сначала на севере, а в понедельник холодные воздушные массы достигнут восточных и юго-восточных районов Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!