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На выходных в Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры

Местами сильные грозы и шквалистое усиление ветра в большинстве областей республики.

Фото : Pixabay25 мая 2018, 15:54

В предстоящие трое суток на Казахстан продолжат поступать холодные и влажные воздушные массы с районов Баренцева моря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Эти атмосферные фронты вызовут осадки, местами сильные грозы и шквалистое усиление ветра в большинстве областей республики.

Температура воздуха, после кратковременного повышения, вновь начнёт понижаться сначала на севере, а в понедельник холодные воздушные массы достигнут восточных и юго-восточных районов Казахстана.


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