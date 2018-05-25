Ежедневно в Алматы с подозрением на менингит обращаются более 500 человек

Однако переживания родителей в подавляющем большинстве случаев не подтверждаются.

Растет ажиотаж вокруг «эпидемии» менингококковой инфекции в Алматы, сообщает Zakon.kz. Ежедневно в детскую инфекционную больницу с подозрением на менингит обращаются до 563 человек, диагнозы большинства не подтверждается. Всего диагноз менингококцемия подтвержден у четырех человек, один из которых уже выписан из больницы.

«Менингит это воспаление оболочки мозга, бывают разные этиологии, разные возбудители. Возбудителем менингококковой инфекция является Neisseria meningitidis. Это заболевание протекает по-разному, начиная от фазы фарингита, заканчивая менингококцемией, это самое сложное течение болезни, которое сопровождается инфекционным токсическим шоком, сыпью, высокой температурой, слабостью. Происходит быстрое ухудшение состояния. Предупреждаем всех о течении болезни. Если у человека резко поднялась температура, началась тошнота, рвота, сыть и резкая слабость немедленно обращайтесь в больницу», - рассказал руководитель Детской городской клинической инфекционной больницы Ержан Сералин.

По словам главврача, шум вокруг менингита поднялся из-за трех случаев летального исхода от менингококцемии.

«Народ перепуган, когда появляется один из признаков они бегут к нам. Зафиксировано до 563 случаев обращений в день. Из них мы госпитализировали всего 20%, с разными диагнозами (ОРВИ, расстройства кишечника и другое), - продолжил он.- Остальные уходят домой с признаками ОРЗ. Сейчас с диагнозом менингококцемией у нас лежат два человека и один с подтверждённой менингококковой инфекцией. Остальные лежат с серозным менингитом. Серозный - это возбудитель вируса. То есть возбудитель - это осложнение ОРВИ. При затяжных течениях вирусной инфекции при слабом иммунитете может возникнуть воспаление оболочки мозга. В таких случаях мы пунктируем и госпитализируем в отделение, но это не менингококк, как все думают».

Как сказал Сералин, массовых поступлений больных с менингококцемией нет.

«Всего четыре подтвержденных случая, трое в стационаре, одна девушка уже выписана. Все кто контактировал с заболевшими, лежат у нас в отделении, мы взяли у них анализы и наблюдаем, многие уже выписаны. На данный момент мы подготовили два пустых бокса, если будут еще поступления», - подытожил Ержан Сералин.

В Сети ходит информация, что все блоки инфекционной больницы переполнены, дети даже лежат в коридорах. Корреспондент Zakon.kz прошелся по коридорам больницы и лично убедился, что это все слухи.

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