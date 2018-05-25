Бекшин: С установлением солнечной погоды заболеваемость менингитом в Алматы пойдет на спад

Менингит - это сезонное заболевание, проявляется и чаще всего регистрируется в холодный период времени – весной, когда иммунитет на исходе.

Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.Жандарбек Бекшин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Алматы с заболеваемостью менингитом, передает Zakon.kz.

«Возбудитель менингита – Neisseria meningitidis всегда циркулирует в обществе, а нынешняя погода неустойчивая, переохлаждение – они как раз поддерживают циркуляцию бактерий. Особенностью является, что, как и в прежние годы, циркулировал тип «А», и на сегодня мы регистрируем эпидемиологическую заболеваемость в Алматы» - сказал он.

Как пояснил глава комитета, менингит - это сезонное заболевание, проявляется и чаще всего регистрируется в холодный период времени – весной, когда иммунитет на исходе.

«В городе Алматы заболеваемость имеет волнообразный циклический характер. В 2013 году было зарегистрировано 49 случаев, в 2015 году - 66 случаев, наиболее высокий случай заболеваемости был отмечен в 2011 году – в Астане – 211 случаев, - отметил он. - На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 29 лабораторно подтвержденных случаев менингита».

Бекшин рассказал о противоэпидемические мероприятиях, которые проводятся в городе.

«В первую очередь ограничили культурно массовые мероприятия, особенно в закрытых учреждениях. Сегодня последний день учебы, распускаются школы, это тоже сыграет свою положительную роль. Для бактерий наиболее опасны солнечные лучи. Я думаю, что с установлением погоды солнечной заболеваемость пойдет на спад», - сказал председатель комитета.

Тем не менее, по его словам, в детских учреждениях проводятся профилактические мероприятия, организованы фильтры – перед входом воспитатели, медработники осматривают детей.

«При наличии симптомов назофарингита, простудных заболеваний они не допускаются в детские и школьные учреждения. Наряду с этим очень серьезная работа проводится по выявлению контактных, а также сейчас настороженность медицинских работников именно по признакам назофарингита и простудных заболеваний. Все они немедленно должны подвергаться антибиотикотерапии», - подчеркнул Ж. Бекшин.

В этих случаях, по его словам, рекомендуется проветривать помещения, влажную уборку с применением дезинфекционных средств.

«Вот эти санитарно-противоэпидемические мероприятия позволят регулировать заболеваемость. И самое главное, больные при симптомах назофарингита, простудных заболеваний немедленно должны обращаться к медицинским работникам. Все случаи, которые были, летальные случаи, это результат позднего обращения к медработникам», - заключил он.

По данным руководителя детской инфекционной Алматы Ержана Сералина, зарегистрировано 3 летальных исхода. В настоящее время диагноз «менингококцемия» (молниеносная форма менингита) подтвержден у четырех детей.

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