Теперь не пациенты будут ходить в кабинеты к специалистам, а доктора будут приходить к ним.

Принцип работы врачей в приемной покое будет изменен в Казахстане. Теперь не пациенты будут ходить в кабинеты к специалистам, а доктора будут приходить к ним. Об этом сегодня на встрече с представителями неправительственного сектора рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, чаще всего население жалуется на работу приемного покоя, в связи с тем, вся работа там ориентирована на врачей.

«У каждого врача свой кабинет, а пациенты в коридорах, скамейки в коридорах. Пациенты ждут. Сначала к одному зайти, потом к другому, потом анализы. Этот принцип мы начали менять. Теперь пациент находится на месте, а к нему все приходят, берут анализы, снимают кардиограмму, оказывают лечение», - пояснил Биртанов.

Этот принцип будет внедрен с этого года. На данный момент, все заведующие приемных отделений направлены на обучение.

«Я думаю, уже в ближайшее время мы сможем четко оценить результаты того, ради чего мы это делаем - это снижение общей летальности», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!