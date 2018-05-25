В Алматы отметили 94 годовщину со дня рождения народного генерала Сагадата Нурмагамбетова

Возглавляя армию в непростое для страны время, военачальник внес неоценимый вклад в ее становление.

В южном мегаполисе торжественно отметили 94 годовщину со дня рождения первого министра обороны Казахстана, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, первого Халық Қахарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны г. Алматы.

Каждый год 25 мая ранним утром под окна дома на Тулебаева-Джамбула, где жил легендарный военачальник, приходят дети, внуки, воспитанники и сослуживцы Сагадата Нурмагамбетова. В этот день здесь можно увидеть и курсантов, и генералов. К мемориальной доске возлагают цветы, замирают в минуте молчания и вспоминают героя.

- У каждого был свой Сагадат, говорит ветеран Великой Отечественной войны, друг, товарищ и единомышленник поэт Леонид Гирш. - Я знал его решительным, неутомимым, способным молниеносно принимать решения и не боящегося ответственности. Именно такой человек, как он, был просто необходим Казахстану во время становления независимости. Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, возглавляя армию в непростое для страны время, внёс неоценимый вклад в её становление и развитие.

Народная любовь – вот высшая награда для человека. У Сагадата Нурмагамбетова ее было сполна. Недаром его именем названа школа «Жас улан» в Астане, Международный общественный благотворительный фонд. На примере жизненного пути народного генерала воспитано несколько поколений военнослужащих. Он и сейчас остается живой легендой для уланов и курсантов военно-учебных заведений.

Председатель Алматинского Совета ветеранов Вооруженных Сил Республики Казахстан полковник запаса Мэлс Шампиев вспомнил о годах совместной службы, о том, как не просто было сохранить после развала Советского Союза имеющиеся кадры, вооружение и военную технику. Эта задача была по плечу лишь Сагадату Нурмагамбетову. Он был великим человеком, первым возглавил ведомство, призванное защищать рубежи нашей страны. Всю жизнь отдал служению Родине. Его высокий авторитет помог сохранению военного потенциала и укреплению воинской дисциплины среди личного состава. Та армия, что мы видим сейчас – это наследие, что оставил нам первый министр обороны, - подытожил он.

После церемонии возложения цветов к мемориальной доске по улице вдоль дома, где жил легендарный генерал, торжественным маршем прошли курсанты военно-учебных заведений и военно-технической школы.

Генерал армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, «Халық қаһарманы», первый министр обороны независимого Казахстана Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов родился 25 мая 1924 г. в с. Трудовое Алексеевского района Акмолинской области.Сагадат Нурмагамбетов окончил 1-е Туркестанское пулеметное военное училище, Военную академию им. М. Фрунзе, Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

Трудовую деятельность начал в 1941 году. В 1942-1943 - курсант военного училища, в 1943-1945 - командир пулеметного взвода отдельной стрелковой бригады, командир роты стрелкового полка, командир батальона стрелкового полка. В 1945-1946 - инспектор отдела вузов Степного военного округа. В 1946-1949 - слушатель Военной академии. С 1950 по 1984 год был старшим офицером оперативного отдела Туркестанского военного округа, командиром мотострелкового полка, начальником штаба 201-й мотострелковой дивизии, начальником штаба ГО Казахской ССР, заместителем командующего войсками САВО, первым заместителем командующего Южной группой войск (Венгрия).

1990-1992 - председатель Казахского республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, председатель Комитета Верховного Совета РК по делам ветеранов, инвалидов и военнослужащих, председатель Государственного комитета обороны РК. 1992-1995 - министр обороны РК, с 1995 – советник Президента РК, депутат Верховного Совета 8-12-го созывов.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1, 2 степеней, «За службу Родине в ВС СССР» и многими другими.

Автор книг «Лицом к огню», «Надежный страж социалистических завоеваний», «Мой передний край», «А в памяти нет тишины».

Умер в 2013 году.





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