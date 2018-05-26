В Алматы гонки двух Nissan GT-R закончились крупной аварией

В результате ДТП пострадал пассажир Nissan.

В Алматы гонки скоростных автомобилей привели к крупному ДТП, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя Lada, он ехал по проспекту Гагарина в южном направлении, когда услышал рев моторов, а после увидел фары двух быстро приближающихся автомобилей. Два спорткара марки Nissan GT-R, белый и черный, двигались на большой скорости в попутном направлении.

Около улицы Кожабекова черный GT-R попытался обогнать по встречной полосе Lada, но маневр не удался. Nissan ударил в левую боковую часть Lada. От удара Lada развернуло, а Nissan врезался в дерево, отчего у него оторвало два колеса, попутно он перевернулся несколько раз.

В результате ДТП пострадал пассажир Nissan. Он был доставлен в больницу.

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