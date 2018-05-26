Акима Хромтау поругали за коррупцию на диссовете

Он объяснил свой проступок тем, что он запоздал с объявлением конкурса по укладке брусчатки на тротуарах, а средства в конце года необходимо было освоить.

Аким Хромтау Аскар Нуртазин незаконно перечислил подрядчику ТОО "Актобеэлектрострой" более 7 миллионов тенге за невыполненные работы. Факт коррупции выявлен прокурорами в ходе анализа расходования бюджетных средств. По документам, работы по укладке брусчатки на четырёх улицах выполнены в нереально короткие сроки – всего за пять дней, зимой, когда бушевали бураны. Это разумеется и насторожило проверяющих, сообщает Bnews.kz.

"Мы обратили внимание на то, что полная сумма была оплачена акиматом подрядчику через 5 дней после заключения договора. То есть у нас, конечно, появились сомнения по эффективности расходования средств и фактического выполнения обязательств по договору", - сообщил заместитель прокурора Хромтау Ануарбек Искендиров.

Предположения подтвердились весной, когда снег растаял. В ходе осмотра выяснилось, что 80% работ подрядчиков не выполнено. Брусчатки на тротуарах не было.

"То есть из общей площади в 1263 квадратных метров не было брусчатки на площади в 895,5 квадратных метров, на сумму 5 миллионов тенге. Тем самым оплата была произведена за невыполненные работы. Приемка была подписана акимом и подрядчиком", - отметил заместитель прокурора Хромтау Ануарбек Искендиров.

Такой метод освоения госсредств шокировал даже руководителя антикоррупционного ведомства. Он возмутился тем, что прокуроры оказались чересчур лояльны к акиму, несмотря на то, что он совершил тяжкое коррупционное преступление. На лицо сговор заказчика с фирмой. Ведь после формального принятия работ и незаконного перечисления денег аким не обратился в суд с требованием признать подрядчика недобросовестным участником государственных закупок. Так полагается по закону.

"За это надо очень жестко спрашивать вплоть до уголовной ответственности. Нужно было проверить деятельность этой фирмы и деятельность самого акима. Мы все прекрасно знаем, что асфальт не ложится зимой", - возмутился руководитель Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области Кайрат Сунтаев.

Аким Хромтау Аскар Нуртазин объяснил свой проступок тем, что он запоздал с объявлением конкурса по укладке брусчатки на тротуарах, а средства в конце года необходимо было освоить.

"Я признаю вину. По всему городу Хромтау было проложено брусчатки на площади в семь тысяч квадратных метров. В конце года осталось чуть более тысячи квадратов проложить. Материалы уже были закуплены. Но работу пришлось приостановить, потому что начались бураны зимой. Пришлось заключить договор. Потому что если бы мы не освоили эти деньги, мы не смогли бы использовать потом эту брусчатку", - ответил аким Хромтау Аскар Нуртазин.

После вмешательства прокуратуры ущерб был восстановлен. Этот факт и гуманизация уголовного наказания спасли акима от уголовной отвтетственности. Он отделался легким испугом и дисциплинарным наказанием в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

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