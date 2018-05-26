Astana Arlans победил British Lionhearts и вышел в финал WSB

Во второй полуфинальной встрече «Astana Arlans» — «British Lionhearts» четвертыми в ринг вышли боксеры весовой категории до 81 килограмма Бек Нурмагамбет и Лиридон Нуха, пишет Sports.kz.

Казахстанец был намного сильнее соперника и победил без особых проблем — 3:0 (50:44, 50:45, 50:44). Таким образом, «Astana Arlans» ведет со счетом 6:3 и досрочно выходит в финал турнира.

Ранее Сакен Бибосынов (52 кг) уступил Уиллу Коули — 1:2 (47:48, 48:47, 47:48), Серик Темиржанов (60 кг) победил Калума Френча — 2:1 (47:48, 48:47, 48:47), Асланбек Шымбергенов (69 кг) не оставил шансов Карлу Фэйлу — 3:0 (50:44, 50:45, 50:43). Далее последует поединок супертяжеловесов Камшыбек Кункабаев — Дакрес Соломон (+91 кг).