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В Алматы автомобиль сбил пешехода, а другой - протащил тело по дороге

От сильного удара мужчине оторвало ногу.

Фото : zakon.kz27 мая 2018, 11:25

На 21 километре трассы Алматы - Кокпек – Коктал под колесами автомобиля погиб пешеход, передает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Lexus ES двигался по трассе на восток. Внезапно на дорогу выбежал мужчина.

Двигаясь по неосвещенному участку трассы, Lexus сбил пешехода.

Удар был такой силы, что у погибшего оторвало правую ногу, а тело отбросило более, чем на 60 метров.

Автомобиль разворотило. Фрагменты тела залетели ему в салон. Со слов водителя, после того, как он сбил мужчину, по телу тут же проехал другой автомобиль, протащив его около 20 метров. Не останавливаясь, скрылся с места ДТП.

Сотрудники дорожной полиции выясняют подробности произошедшего.


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