В Бишкеке задержали генерального директора KAZ Minerals

Известно, что Ильяс Тулекеев находится в СИЗО Бишкека.

В Кыргызстане задержали генерального директора ОсОО KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева. Эту информацию редакции Kaktus.media сообщил источник.

Известно, что Ильяс Тулекеев находится в СИЗО Бишкека. По предварительным данным, его обвиняют по статье "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса Кыргызской республики. Его также подозревают в сокрытии налогов.

В ГСБЭП отказались комментировать задержание Ильяса Тулекеева.

Компания KAZ Minerals Bozymchak входит в группу KAZ Minerals PLC. Работу в Кыргызстане компания "Казахмыс Голд Кыргызстан" начала в 2007 году. 31 октября 2015 года "Казахмыс Голд Кыргызстан" переименовали в KAZ Minerals Bozymchak, компания владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и другими лицензиями, необходимыми для эксплуатации месторождения.

1 августа 2015 года состоялся запуск горно-обогатительного комбината "Бозымчак" с участием премьер-министра Кыргызстана. По информации правительства, ежегодные платежи компании оцениваются в 310 миллионов сомов. Разведанные запасы меди составляют 140,78 тысячи тонн, золота - 22,96 тонны, серебра - 144,2 тонны. На данный момент в проект инвестировали более $430 миллионов.

Число сотрудников компании - около тысячи человек, свыше 90 процентов - кыргызстанцы.

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