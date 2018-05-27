За два дня у самолетов, выполняющих внутренние рейсы, возникли неполадки

После ремонта от вылета отказался один пассажир.

Вчера, 26 мая, через 20 минут после взлёта рейс КС863, Алматы-Актобе, вернулся в аэропорт вылета, так как у Boing 757 произошел отказ системы кондиционирования, сообщил Zakon.kz блогер Денис Кривошеев.

После ремонта от вылета отказался один пассажир. На борту было 100 пассажиров.

Сегодня, 27 мая, самолёт авиакомпании Air Astana A321neo, выполнявший рейс в Уральске, встал в пункте назначения.

"По имеющейся сведениям, самолёт прибыл в аэропорт, выгрузил пассажиров, загрузил новых, завел двигатель и уже после начала движения техник заметил течь. После остановки удалось выяснить, что из строя вышел редуктор вентилятора турбины, и самолёт к вылету без ремонта с пассажирами допущен не будет. Исправить поломку такого типа в Уральске невозможно, можно поменять только двигатель целиком. Самолёт, скорее всего, погонят на одном двигателе в Алматы", - сказал Кривошеев.

По его словам, пассажиры будут перераспределены по другим рейсам, но на данный момент свободных мест нет.

"У компании проблемы с подменными бортами. После жёсткой посадки в Астане 22 мая А320 пока не летает. Судя по всему, двигатель нуждается в замене. Даже после этого уже произошли сбои в расписании и рейсы отменяются", - продолжил блогер.

Денис Кривошеев отметил, что теперь уже два самолёта выпали из расписания.

"При этом, компания вместо решения несущих проблем, устраивает блог-туры покупая лояльность и нейтрализуя лидеров общественного мнения. Более того, она продолжает молчать, когда случаются происшествия и не раскрывает данных, почему они произошли, пока информация не просочится в СМИ. От себя хочу поблагодарить работников порта Уральска, которые заметили протечек масла и не допустили вылета самолёта", - завершил он.

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