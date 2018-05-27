20 смешных фотографий животных с конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2018

Comedy Wildlife Photography Awards - конкурс самых забавных фотографий животных. Вот уже в четвертый раз жюри принимает заявки со всего мира.

Основатели юмористической премии Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллем призывают: "Помните, главная цель конкурса - сохранение природы. Мы хотим, чтобы и вы понесли наше знамя, ударили в барабан, кимвал, создали хоть какой-то шум, чтобы напомнить о дикой природе, находящейся под угрозой ".

"Белка в шпагате" (фото: Герт Вегген, Швеция)

"Простите, как-то само выскочило" (фото: Якоб Стрекер, Мадагаскар)

"Не оставляйте камеру без присмотра" (фото: ичу фон Бешвиц, Канада)

"Меня застрелили, уходи, спасай свою жизнь" (фото: Юсукэ Окада)

"Просто повторяй мои движения" (фото: Ласло Потоцки)

"Мать кричит на ребенка" (фото: Ник Парайко, Канада)

"Говори! Где спрятал рыбу?" (фото: Эми Кеннеди, Южная Георгия)

"Пусть только попробуют еще раз пошутить на тему моих ушей" (фото: Дэниел Л. Френд, Западная Виргиния)

"Венский вальс" (фото: Лука Вентури, Канада)

"Когда хочешь признаться в любви" (фото: Мухаммад Файшол Хусни, Индонезия)

"Кто-то сказал "шоколад"?" (фото: Шейн Кина)

"Маскировка под птицу" (фото: Мария Кула, Англия)

"Улыбка на камеру" (фото: Таня Хупперманс, Род-Айленд)

"Слишком устал, чтобы встать и поздороваться"

"Дурные манеры" (фото: Барни Кожалка, Вайоминг)

"Щекотки" (фото: Мишель Холл)

"Смешно!" (фото: Эми Кеннеди)

"Звуки лося" (фото: Мэри Хоун)

"Жизнь медведя-подростка" (фото: Дениз Дюпрас)

"Спасибо, мы вам перезвоним" (фото: Бекки Шотт)

"Я так не думаю, любимый" (фото: Сью Джарретт)

"Куда потащил, паразит!" (фото: Дмитрий Уткин)

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