20 смешных фотографий животных с конкурса Comedy Wildlife Photo Awards 2018
Comedy Wildlife Photography Awards - конкурс самых забавных фотографий животных. Вот уже в четвертый раз жюри принимает заявки со всего мира.
Основатели юмористической премии Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллем призывают: "Помните, главная цель конкурса - сохранение природы. Мы хотим, чтобы и вы понесли наше знамя, ударили в барабан, кимвал, создали хоть какой-то шум, чтобы напомнить о дикой природе, находящейся под угрозой ".
"Белка в шпагате" (фото: Герт Вегген, Швеция)
"Простите, как-то само выскочило" (фото: Якоб Стрекер, Мадагаскар)
"Не оставляйте камеру без присмотра" (фото: ичу фон Бешвиц, Канада)
"Меня застрелили, уходи, спасай свою жизнь" (фото: Юсукэ Окада)
"Просто повторяй мои движения" (фото: Ласло Потоцки)
"Мать кричит на ребенка" (фото: Ник Парайко, Канада)
"Говори! Где спрятал рыбу?" (фото: Эми Кеннеди, Южная Георгия)
"Пусть только попробуют еще раз пошутить на тему моих ушей" (фото: Дэниел Л. Френд, Западная Виргиния)
"Венский вальс" (фото: Лука Вентури, Канада)
"Когда хочешь признаться в любви" (фото: Мухаммад Файшол Хусни, Индонезия)
"Кто-то сказал "шоколад"?" (фото: Шейн Кина)
"Маскировка под птицу" (фото: Мария Кула, Англия)
"Улыбка на камеру" (фото: Таня Хупперманс, Род-Айленд)
"Слишком устал, чтобы встать и поздороваться"
"Дурные манеры" (фото: Барни Кожалка, Вайоминг)
"Щекотки" (фото: Мишель Холл)
"Смешно!" (фото: Эми Кеннеди)
"Звуки лося" (фото: Мэри Хоун)
"Жизнь медведя-подростка" (фото: Дениз Дюпрас)
"Спасибо, мы вам перезвоним" (фото: Бекки Шотт)
"Я так не думаю, любимый" (фото: Сью Джарретт)
"Куда потащил, паразит!" (фото: Дмитрий Уткин)
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!